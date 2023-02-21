МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице в Челябинской области

ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 21 февраля с 9 до 23 часов в отдельных районах прогнозируется сильный снег, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам и гостям региона отказаться от дальних поездок.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха сегодня днем будет -3,-8 градусов Цельсия, при натекании облачности до -13, на юге до 0. Днем 22 февраля ожидается -3,-8 градусов Цельсия.