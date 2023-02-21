«Авито Недвижимость»: количество опенспейсов снова стало расти

В пик пандемии коронавируса с 2020 по 2021 года темп роста количества опенспейсов в России снизился с 63% до 12%, выяснил портал «Авито Недвижимость». По его данным, в этот период количество офисов со смешанной планировкой, включающей в себя кабинеты, выросло с 19% до 63%.

В конце 2021 года доля помещений открытого типа увеличилась на 4%, в 2022 года — еще на 3%, и к концу прошлого года на опенспейсы приходилось 31% от общего числа офисов в России. 54,5% пришлось на закрытые кабинеты, а 14,5% офисов совмещают закрытый и открытый тип размещения сотрудников.

«Авито Недвижимость» анализировала рынок офисной недвижимости в городах- миллионниках. Результаты исследования есть у «Ъ».

По итогам 2022 года лидерами по количеству офисов кабинетного типа стали Волгоград и Самара — в этих городах 81% офисов с традиционной планировкой. Также их было много в Челябинске (77%) и Воронеже (73%).

Больше всего опенспейсов было в Санкт-Петербурге (39%) и Москве (36%). Кроме того, помещения такого типа популярны в Екатеринбурге (31%%), Казани (30%) и Новосибирске (28%).

Смешанных офисов (с кабинетом и общей рабочей зоной) больше всего в Москве (19%), Санкт-Петербурге (11%), Нижнем Новгороде (10%), Ростове-на-Дону (10%) и Перми (10%).

В топ-5 самых насыщенных по объему предложения на рынке офисной недвижимости городов вошли Москва (75%), Санкт-Петербург (8%), Екатеринбург (2%), Новосибирск (2%) и Краснодар (2%).

Лаура Кеффер