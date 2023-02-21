«Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина

В России запустили серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), заявил ТАСС президент концерна «Калашников» (входит в «Ростех») Алан Лушников. Он рассказал, что винтовка «успешно выдержала» госиспытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снайперская винтовка Чукавина

Фото: АО «Концерн «Калашников» Снайперская винтовка Чукавина

Фото: АО «Концерн «Калашников»

«Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера "О1" для ведения серийного производства»,— рассказал глава концерна на выставке IDEX 2023.

СВЧ — полуавтоматическая снайперская винтовка. Она разработана под два типа патронов — 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую должна заменить.

В ноябре 2022 года Минобороны заключило контракты на поставку СВЧ. Количество винтовок, которые поставят в российские войска, не уточнялось. Новые полуавтоматические СВЧ поступили на вооружение в дислоцированные на Украине спецподразделения российской армии еще в сентябре.

Лаура Кеффер