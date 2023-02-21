В сочинском селе Веселое при пожаре в частном доме погибли несколько человек

Ночью в сочинском селе Веселое в частном доме произошел пожар на площади 200 кв. м. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате есть жертвы.

Сообщение о пожаре на улице Мира поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 21 февраля в 00:54. Через 13 минут на место прибыли первые подразделения спасателей и установили, что горит частный дом на площади 100 кв. м. В 01:48 пожар был локализован на площади 200 кв. м. Ликвидировать последствия пожара удалось к 02:24.

«Причина пожара устанавливается. Проводятся следственные мероприятия. Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекалось 40 человек личного состава, 11 единиц техники»,— отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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