Боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб во время боев за Артемовск

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 37-летний боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского Виктор Чудаков, пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города. В частную военную компанию он вступил добровольцем из колонии, впоследствии был командиром отделения. Во боев под Артемовском выводя взвод из окружения, мужчина получил смертельное ранение.

Виктора Чудакова похоронят воинскими почестями на Аллее Героев Волковского кладбища в Каменске-Уральском. Бойца наградили медалью «За отвагу» и знаком отличия ЧВК «Вагнер» «Черный крест».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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