В Приволжском бродячая собака укусила семилетнюю девочку за лицо

По факту халатности должностных лиц администрации Энгельсского района Саратовской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, чиновники не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию бродячих животных, в результате чего 20 февраля у дома на улице 5-й квартал поселка Приволжский Саратовской области бездомная собака укусила за лицо семилетнюю девочку, которая шла с матерью. Ребенок был госпитализирован, где врачи поставили ей диагноз «укушенная рана надбровной области».

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева