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Годовая инфляция в Прикамье снизилась до 12,1%

Годовая инфляция в Пермском крае в январе относительно декабря снизилась с 12,4% до 12,1%. Такие данные приводит отделение Банка России по Пермскому краю. В банке поясняют, что на замедление роста цен в регионе повлияли сдержанная потребительская активность, а также увеличение предложения и сокращение затрат на отдельных товарных рынках.

Замедление прироста цен наблюдается во всех категориях. Так, продовольственная инфляция в Прикамье в январе составила 11,23% против 11,64% в декабре. «Расширение отечественного производства мяса и молока, а также снижение затрат животноводов на корма способствовало замедлению роста цен на говядину, колбасы, сметану, творог и сливочное масло. В январе в Пермском крае меньше дорожали хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, снизилась цена на гречку. На это повлиял прошлогодний урожай зерновых, который превысил показатели 2021 года»,— отмечают в региональном отделении Центробанка.

Непродовольственная инфляция уменьшилась относительно предыдущего месяца на 0,38 п. п.— с 12,41% до 12,03%. Основными причинами ее замедления в ЦБ считают невысокий потребительский спрос и расширение предложения отдельных товаров. В частности, благодаря экспортным ограничениям предложение моторного топлива внутри страны превысило спрос, что привело к снижению цен на бензин марок АИ-95 и АИ-92.

В сфере услуг годовой темп прироста цен уменьшился на 0,24 п. п.— с 13,70% до 13,46%. Основной вклад в такую динамику внесло отсутствие индексации стоимости проезда в городском общественном транспорте в январе текущего года.

Вместе с тем годовая инфляция в Пермском крае в январе оставалась выше показателя по Приволжскому федеральному округу (11,71%) и по России в целом (11,77%).

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году годовая инфляция составит 5–7%, а в 2024 году вернется к 4% и в дальнейшем будет находиться примерно на этом уровне.

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