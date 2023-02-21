Логокомплекс под Краснодаром за полмиллиарда рублей построят к 2025 году

До конца 2024 года в поселке Березовом планируется построить крупный логистический комплекс «Прогресс». Инвестиции в проект превысят 500 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Инвестпроект компании «Карат» уже согласован на региональном и муниципальном уровнях, сейчас идет подготовка документации для получения разрешения на строительство объекта. Он появится по ул. Карла Гусника, 25. Этот муниципальный участок был предоставлен компании на 10 лет по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. Четырехэтажное здание будет расположено на земельном участке площадью 5,96 га, а площадь самого комплекса составит 30 тыс. кв. м. Он позволит создать в Краснодаре 100 новых рабочих мест.

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, «Карат» является надежной компанией. Она сотрудничает с предприятиями розничной, оптовой торговли и предприятиями общественного питания Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и Ростовской области. Ее основные партнеры — производители и импортеры алкогольной продукции Кубани: «Абрау-Дюрсо», «Союз-Вино», «Мысхако», «Кубань-Вино» и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карат» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Предприятие занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и этиловый спирт. Владельцем компании является Тигран Арустамян. В 2021 году выручка предприятия составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 27,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

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