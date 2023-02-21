В Челябинске задержан начальник одного из районных отделов МВД по борьбе с коррупцией

Сотрудники ФСБ задержали начальника подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Калининский» в Челябинске Алексей Савоськин. Сотрудник МВД отстранен от работы, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД проводят служебную проверку. Данный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если противоправный факт подтвердится, он будет уволен по отрицательным мотивам. В МВД регулярно принимаются меры по чистке рядов от недобросовестных сотрудников»,— прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ряда СМИ, полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.