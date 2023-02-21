«Пермские минудобрения» изменили географию поставок в 2022 году

«Пермские минудобрения» (ПМУ, Пермь, филиал «Уралхима») на 13,6% снизили выпуск продукции в 2022 году. В прошлом году химкомбинат произвел 794 тыс. тонн продукции, тогда как в 2021 году — 919 тыс. тонн, сообщил на пресс-конференции директор филиала Алексей Аверьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Снижение объемов он связал с падением экспорта из РФ жидкого аммиака — в 2022 году аммиакопровод в Европу был остановлен на фоне СВО. В итоге ПМУ сократили производство аммиака на 20%. Объемы производства основного продукта ПМУ — карбамида — не снизились (639 тыс. тонн). Этот продукт составляет 80% производства пермского завода, 17% — аммиак, еще 3% — AUS 32, новый продукт, который в 2022 году завод выпускал по договору процессинга с АО «Обнинскоргсинтез» (используется в производстве реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей). В 2022 году было выпущено 20, 9 тыс. тонн AUS 32.

В 2023 году завод намерен произвести 791 тыс. тонн продукции. Такое объем связан с более длительным планируемым ремонтом — 32 дня вместо 16 ремонтных дней в 2022 году.

Кроме того, Алексей Аверьянов сообщил об изменениях в географии экспортных поставок ПМУ. В связи с международной обстановкой ПМУ в 2022 году практически до нуля снизил долю поставок в Европу. Единственным покупателем карбамида ПМУ в Европе в 2022 году была Греция (поставлено около 3 тыс. тонн). Европейские объемы были перенаправлены в другие страны, преимущественно в страны Карибского бассейна, Латинской Америки. ПМУ также поставляет продукцию в Африку, Южную Азию. Более половины поставок завода приходится на рынок РФ и стран СНГ, отметил Алексей Аверьянов.