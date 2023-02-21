В Омске задержаны члены преступной группы, занимавшейся вымогательством у бизнесменов

Уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере возбуждено в Омской области. По данным МВД региона, в рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых. Преступная группа была сформирована из числа представителей различных национальных диаспор.

В феврале 2023 года злоумышленники потребовали от омского бизнесмена 1,2 млн руб., а также его личный автомобиль стоимостью 3,5 млн руб. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу на два месяца.

Как уточнили в УФСБ по Омской области, согласно имеющимся материалам, преступная группа также причастна к совершению мошеннических действий и вымогательству денежных средств и прав собственности на имущество у руководителей ряда коммерческих структур.

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Оксана Павлова