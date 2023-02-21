В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах Центрального федерального округа. В них ожидается гололедица. Для столицы предупреждение действует до 21:00 21 февраля. В Белгородской области прогнозируется сильный ветер, порывы будут достигать 17 м/с.

Желтый уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Западной России, а также почти во всех регионах вдоль северной границы страны. Оранжевый уровень действует в Крыму, Краснодарском крае, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае. В регионах ожидается гололедица, сильный ветер, лавиноопасная ситуация в горах и сильные осадки.

Леонид Уварчев