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Казанской группировке напомнили о старом

В суд передано дело о давних убийствах и покушении

В Верховный суд Татарстана направлено новое уголовное дело в отношении членов банды «Тукаевские», одной из крупнейших группировок Казани, сообщила прокуратура республики. Семерых фигурантов обвиняют в нескольких убийствах и покушении, причем их жертвами, по материалам расследования, становились как предприниматели, так и участники конкурирующих группировок. Свою вину они не признают.

Следственное управление СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении семи жителей Казани, предполагаемых членов банды «Тукаевские». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 102 УК РСФСР (убийство), ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.

ОПГ «Тукаевские» — одна из старейших казанских группировок, была сформирована еще в 1980-х годах. На самом пике ее деятельности, в 1990-х, численность ее бойцов составляла несколько сотен человек. Название ОПГ получила по месту проживания ее участников — на улице Тукаевской в центре Казани.

Фигурантам расследованного уголовного дела инкриминируют ряд тяжких преступлений, совершенных с 1992 по 2002 год, среди которых убийства четырех человек и покушение.

Так, в январе 1993 года «тукаевскими», по материалам дела, был убит бизнесмен, который до этого работал под покровительством членов банды, но затем решил порвать с криминалом. Предпринимателя подкараулили возле лифта в его доме на улице Чуйкова и застрелили из обреза охотничьего ружья.

Остальными жертвами «тукаевских» стали члены других казанских группировок, эти преступления, по данным следственных органов, были совершены «на почве передела сфер криминального влияния». В 1997 году члены группировки «Даниловские», которая на тот момент структурно входила в банду «Тукаевские», похитили одного из конкурирующей ОПГ — «Ново-Татарские». Его держали на чердаке дома в центре Казани и избивали прутьями. Затем жертву выбросили около здания больницы на улице Шарифа Камала. Спасти его врачам не удалось. В 2002 году те же «даниловские» попросили лидера «тукаевских» устранить одного из бывших членов банды, которого ранее изгнали за употребление наркотиков. Киллеры расстреляли бывшего бандита в его автомобиле на улице Академика Парина.

Также в 1999 году один из обвиняемых пытался заставить тогдашнего директора культурно-спортивного комплекса при Казанском университете УНИКС платить ему дань из получаемой учреждением прибыли. Тот не соглашался, и тогда «тукаевский» предложил участнику другой группировки, «Хади Такташ», за $10 тыс. убить директора. Киллерам передали огнестрельное оружие, информацию о маршрутах передвижения и местах пребывания будущей жертвы. 4 ноября 1999 года наемники приехали к зданию УНИКСа, и, дождавшись, когда директор сядет в служебный автомобиль, киллер как минимум шесть раз выстрелил в жертву из пистолета. Директору повезло — медики его выходили. В дальнейшем один из участников нападения был осужден, другой скончался.

Это не первое уголовное дело, возбужденное против «тукаевских». В прошлом году 30 предполагаемым участникам группировки предъявили обвинение в мошенничестве, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и ряде других преступлений. Среди фигурантов и предполагаемые лидеры ОПГ Анатолий Агрба, Альфред Гильмутдинов, Геннадий Кирилов и Наиль Шайхутдинов. Процесс по этому делу начался было, но адвокатам удалось добиться возвращения материалов в прокуратуру: защита указывала на противоречия в обвинении и нарушения УПК, допущенные, по ее мнению, следствием.

Кирилл Антонов

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