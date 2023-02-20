Топ-менеджера выпустили на свободу

Шестой кассационный суд изменил приговор в отношении бывшего главного конструктора — начальника отделения АО «РКЦ Прогресс» Николая Стратилатова — с полутора года колонии общего режима на 10 месяцев колонии-поселения. Однако в итоге его вовсе освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Николай Стратилатов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — он поручил подчиненным согласовать акты приемки работ по сертификации разработанного программного комплекса, тогда как работы на тот момент не были выполнены. Первая и апелляционная инстанция решили, что осужденный причинил ущерб Министерству обороны РФ в размере 8 млн руб. Кассационный суд переквалифицировал преступление, посчитав, что нет прямой причинной связи между преступлением и материальным ущербом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор в отношении главного конструктора — начальника отделения проектных и научно-исследовательских разработок КК и КА АО «РКЦ Прогресс» Николая Стратилатова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В феврале минувшего года Кировский районный суд приговорил топ-менеджера РКЦ к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Николая Стратилатова признали виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении управленческих функций в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Самарский областной суд оставил приговор в силе.

По данным следствия, Николай Стратилатов в ноябре 2014 года велел подчиненным согласовать акты приемки работ по сертификации ранее разработанного программного комплекса и сам подписал данные акты. При этом работы на тот момент не были выполнены. В результате АО «РКЦ „Прогресс“» «необоснованно» перечислило ЗАО НТЦ КИУС «Эффес» 4 млн руб., посчитало следствие.

Суды первой и апелляционной инстанций также отметили, что бывший главный конструктор «Прогресса» помимо ущерба в 4 млн руб. предприятию нанес вред Министерству обороны РФ в размере 8 млн руб. Кроме этого, его действия привели к «тяжким последствиям» — снижению эффективности применения разрабатываемого изделия в целом.

Защитник Николая Стратилатова в кассационной жалобе просил его оправдать, указывая на отсутствие состава преступления. Суд не согласился с этим, но посчитал, что нет «прямой причинной связи» между преступлением и наступившими тяжкими последствиями, а также причинением ущерба Минобороны РФ в размере 8 млн руб., так как предприятие выполнило работы на эту сумму в полном объеме, а министерство приняло их без замечаний.

В итоге кассационный суд решил переквалифицировать ч. 2 ст. 201 УК РФ на ч. 1 указанной статьи. Николаю Стратилатову назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако его освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

На прошлой неделе был вынесен приговор бывшему первому заместителю гендиректора АО «РКЦ „Прогресс“» Константину Наумову. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. По той же статье осудили его сообщников. По версии следствия, «Прогресс» перечислил ООО «Технокомплектлинии» (ТКЛ) около 5 млн руб. за работу, которая уже была сделана ранее, в рамках другого контракта.

Ани Айвазян