Волжский Социальный Банк кредитовал и фиктивно

Совладельцу ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» 63летнему Вячеславу Кузину предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, банкир, находясь в сговоре с председателем правления ВСБ и «неустановленными лицами», участвовал в хищении денег банка путем заключения фиктивных кредитных договоров. Ущерб банку оценили в размере почти 1,7 млн руб. В прошлом месяце в суд было передано уголовное дело против другого владельца Коммерческого Волжского Социального Банка — Валерия Кучканова. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, однако судят Валерия Кучканова посмертно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, фиктивные кредитные договоры заключены с тремя гражданами, которые не были осведомлены об этом

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ По версии следствия, фиктивные кредитные договоры заключены с тремя гражданами, которые не были осведомлены об этом

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 63летнего бенефициара ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» (ВСБ). Банкир обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает региональная прокуратура. В надзорном органе «Ъ» подтвердили, что речь идет о Вячеславе Кузине. По версии следствия, в 2012 году Вячеслав Кузин, будучи председателем наблюдательного совета ВСБ, участвовал в выводе активов банка. «Председатель наблюдательного совета ООО „ВСБ“, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с председателем правления и неустановленными лицами, участвовал в организации хищения денежных средств банка путем заключения с физическими лицами фиктивных кредитных договоров»,— говорится в сообщении прокуратуры. Должность председателя правления занимал Валерий Кучканов. Отмечается, что банкиры заключили фиктивные кредитные договоры с тремя гражданами, которые не были осведомлены об этом. Ущерб от действий сговорщиков оценивается в размере 1,681 млн руб.

• ООО «ВСБ» зарегистрировано в 1993 году в Самаре. Банк специализировался на кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц. По данным banki.ru, собственниками кредитной организации выступают Вячеслав Кузин (51,02%), Маргарита Андрианова (18,11%), Валерий Кучканов (16,89%, умер в ноябре 2013 года), Евгений Абибулаев (12,24%) и Евгений Шилов (1,73%). Валерий Кучканов и нескольких других лиц перешли в ВСБ из другого исчезнувшего самарского банка «Приоритет».

Коммерческий Волжский Социальный Банк лишился лицензии ЦБ в декабре 2013 года. Правительство Самарской области пыталось спасти кредитную организацию, подыскивая для нее инвестора, но в процессе выяснилось, что отрицательный капитал банка составляет более 2 млрд руб., а не несколько сотен миллионов, как заявлялось до того. Вскоре после отзыва лицензии глава временной администрации банка Анатолий Кривко заявил, что в ВСБ отсутствуют более 500 кредитных договоров на общую сумму более 1,2 млрд руб. Кроме того, отсутствуют кредитные досье, что, по словам господина Кривко, свидетельствует о фиктивности договоров.

О выявленных фактах временная администрация сообщила в областное ГУ МВД. По последним данным Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий банка), общая сумма требований кредиторов превышает 4,6 млрд руб. За период конкурсного производства вернуть удалось 1 млрд руб. Около 427 млн руб. АСВ пыталось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления ВСБ Татьяны Гавриловой. Как установил конкурсный управляющий, в 2011–2013 годах Валерий Кучканов и Татьяна Гаврилова совершали действия по выдаче технических кредитов, что привело к ухудшению финансового положения банка. Суд пришел к выводу, что АСВ не удалось доказать вину главного бухгалтера в убытках Коммерческого Волжского Социального Банка и причастность к заключению технических кредитов. В январе 2023 гола стало известно об уголовном деле против бывшего председателя правления ВСБ Валерия Кучканова, ушедшего из жизни около десяти лет назад. Валерию Кучканову вменяют два эпизода мошенничества на общую сумму в размере 2 млрд руб. Дело находится на рассмотрении суда.

Сабрина Самедова