Петербургские гостиницы продолжают открытия

В Санкт-Петербурге в 2022 году открылось две новых гостиницы категории «четыре звезды» суммарным номерным фондом 223 юнита. Всего же гостиничный рынок пополнился 448 новыми номерами (не считая юнитов в апарт-отелях). По итогам прошлого года среднегодовая загрузка вернулась к допандемийным показателям и достигла 66%. В будущем каждый новый проект будет испытывать усиливающуюся конкуренцию со стороны апарт-отелей, за счет чего срок окупаемости будет увеличен, полагают эксперты.

Эксперты NF Group подсчитали объем совокупного предложения качественных форматных отелей Санкт-Петербурга категории «три-пять звезд». Он составил 118 объектов. При этом, по подсчетам аналитиков компании, суммарный номерной фонд включает 20,6 тыс. юнитов. Большая часть гостиниц как по номерному фонду (58%), так и по количеству объектов (46%) относится к категории «четыре звезды». В этой категории в прошлом году открылись два отеля — Maria и Kostas (суммарный номерной фонд — 223 номера).

Другие аналитики дают альтернативные цифры. Так, по подсчетам Nikoliers суммарный номерной фонд отелей «три-пять звезд» в Петербурге несколько выше, чем оценивает NF Group, и достигает 26,3 тыс. номеров.

По данным Ивана Починщикова, управляющего партнера IPG Россия, прирост качественного предложения в сегменте гостиниц в прошлом году составил 481 номер. Совокупно за 2021 и 2022 годы на рынок вышло 900 номеров.

Среди ключевых событий рынка эксперты называют уход международных отельных операторов. Среди них Sokos Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group (IHG), Four Seasons Hotels and Resorts, Top International, Kempinski и Best Western Plus. «Основной тренд на рынке отелей — это ребрендинг. Объем номерного фонда, находящегося под управлением международными брендами, сократился на 30% в 2022 году, и это не предел»,— комментирует Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management.

Большая часть гостиниц работают независимо. Также было сформировано несколько новых сетевых операторов, в том числе «Ван Хотелс», в рамках которого работает три гостиницы (ранее управлял Sokos), и Activ Hotels — одна гостиница в Санкт-Петербурге (ранее управлял Marriott). Под международными брендами в Санкт-Петербурге продолжает работу 21 отель с совокупным номерным фондом 6,3 тыс. номеров, большая часть из которых относится к четырехзвездным гостиницам.

«Уход международных сетевых операторов в 2022 году дает возможности для роста отечественных игроков гостиничного рынка. Сегодня мы видим позитивные примеры приобретения российскими сетями портфелей гостиничных проектов, которые находились под управлением международных операторов»,— добавляет Иван Починщиков.

Он отметил среди позитивных трендов рост туристического потока, который формировался за счет внутреннего туриста. Поток достиг отметки в 8 млн человек, что на 16% больше показателя 2021 года. По данным NF Group, загрузка отелей в 2022 году составила 66%, приблизившись к допандемийным показателям — в 2019 году она составлял 70,1%.

«В текущих условиях, по нашим оценкам, рынок Санкт-Петербурга в высокой степени обеспечен качественным предложением в сегменте классических гостиниц. Каждый новый проект попадает в высококонкурентную среду, что, очевидно, сказывается на сроках окупаемости. Перспективы девелопмента гостиниц напрямую зависят от показателей роста туристического потока. На текущий момент перспективы на кратное увеличение количества туристов туманны. При достижении показателя в 15 млн человек в год можно начинать разговор, но на текущий момент для такого роста потока оснований нет»,— резюмирует господин Починщиков.

В частности эксперт акцентировал внимание на обострении конкуренции на рынке предложения с сегментом апартаментов. В NF Group отметили, что на один введенный номер классической гостиницы пришлось семь номеров в апарт-отелях.

Ольга Шарыгина резюмирует: «По загрузке гостиничная индустрия достигла примерно 90% от уровня 2019 года. Мы думаем, что полное восстановление случится уже в этом году. Отели можно и нужно продолжать строить, но необходимо это делать исключительно в правильных локациях, с эффективной УК и релевантным брендом».

