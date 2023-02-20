ВНЗМ оставляют с активами

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде запрета судебным приставам продавать арестованное имущество ПАО «Акционерная компания “Востокнефтезаводмонтаж”» (ВНЗМ) за долги по налогам и зарплате в общей сумме около 1,4 млрд руб. Прокуратура Башкирии подавала апелляционную жалобу, в которой указала, что обеспечительные меры нарушают права более 2,2 тыс. работников ВНЗМ, но суд решил иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Башкирии рассчитывают добиться оздоровления предприятия

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Власти Башкирии рассчитывают добиться оздоровления предприятия

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Прокуратуре Башкирии не удалось отменить запрет на продажу с торгов имущества ВНЗМ общей стоимостью около 300 млн руб., наложенный в ноябре прошлого года арбитражным судом Башкирии в рамках рассмотрения дела о банкротстве компании.

Прокуратура Башкирии, которая решила вступить в дело «с целью обеспечения законности и защиты общественных интересов и прав работников», отметила в апелляционной жалобе, что судебный запрет нарушает права более 2,2 тыс. работников ВНЗМ, задолженность по зарплате перед которыми оценивается в 340 млн руб. Около 1,1 млрд руб. предприятие задолжало по налогам и сборам. В июне 2022 года в связи с невыплатой зарплаты было возбуждено уголовное дело, в рамках которого наложен арест на имущество должника на сумму 474,4 млн руб.

ПАО «АК ВНЗМ» зарегистрировано в 2002 году в Уфе, основной совладелец — Халит Бикмухаметов. ВНЗМ — крупнейшая подрядная организация в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ, а также крупнейший налогоплательщик, включено в перечень системообразующих предприятий Башкирии. В прошлом году компания отработала с убытком 2,4 млрд руб. при выручке 6,6 млрд руб. Заявление о признании ВНЗМ банкротом подал предприниматель Николай Михайлов за долг 425,6 тыс. руб.

ВНЗМ в отзыве на апелляционную жалобу просил оставить обеспечительные меры в силе, сообщив, что продолжает вести хозяйственную деятельность, исполняет условия контрактов «и принимает все зависящие от него меры для выправления финансовой ситуации, сохранения среднесписочного штата и своевременной выплаты заработной платы сотрудникам».

Апелляционная инстанция указала, что общая кредиторская задолженность ВНЗМ превышает 8,7 млрд руб., а целью принятия обеспечительных мер является защита прав и интересов не только господина Михайлова, но и других кредиторов, в том числе работников предприятия. Сохранение имущественного комплекса ВНЗМ способствует продолжению его деятельности, выплате зарплаты, отмечено в постановлении.

В ВНЗМ ранее сообщали, что основной причиной финансовых сложностей стала задолженность АО «Роспан интернешнл» (входит в «Роснефть») в размере 5,2 млрд руб. Предприятие взыскивает эту сумму с должника в арбитражном суде.

На прошлой неделе премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что глава и правительство республики заинтересованы в продолжении работы ВНЗМ, в частности, направили ходатайство о предоставлении компании отсрочки по уплате налогов, оказывают содействие в погашении дебиторской задолженности и реструктуризации кредиторской задолженности, получении дополнительного кредитования. Он также поручил министерству строительства и архитектуры Башкирии сформировать для ВНЗМ пул новых объектов на подрядные работы.

Партнер юридической фирмы Intellect, руководитель практики «Банкротство» Ольга Жданова считает постановление апелляции логичным и обоснованным: «В сложившихся обстоятельствах почти наверняка процедура банкротства будет введена, и тогда продажа через приставов будет невозможна, а должна осуществляться через торги в банкротстве».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель согласен, что арест или запрет реализации имущества повлечет менее серьезные последствия, чем его продажа. «Непонятно, почему именно в данное дело вступил прокурор. Очень похоже, что ведомство больше интересует отмена обеспечительных мер с целью скорейшей реализации имущества должника для возмещения ущерба, причиненного преступлением, по факту которого возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты»,— прокомментировал юрист.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что для ВНЗМ наиболее вероятный вариант выхода из кризиса — мировое соглашение в деле о банкротстве: «Продолжение обычной хозяйственной деятельности в ходе несостоятельности окажется под угрозой из-за многочисленных ограничений. На этом фоне успешное участие в закупках маловероятно».

Влада Шипилова