ВНЗМ оставляют с активами

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде запрета судебным приставам продавать арестованное имущество ПАО «Акционерная компания “Востокнефтезаводмонтаж”» (ВНЗМ) за долги по налогам и зарплате в общей сумме около 1,4 млрд руб. Прокуратура Башкирии подавала апелляционную жалобу, в которой указала, что обеспечительные меры нарушают права более 2,2 тыс. работников ВНЗМ, но суд решил иначе.
Власти Башкирии рассчитывают добиться оздоровления предприятия
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Прокуратуре Башкирии не удалось отменить запрет на продажу с торгов имущества ВНЗМ общей стоимостью около 300 млн руб., наложенный в ноябре прошлого года арбитражным судом Башкирии в рамках рассмотрения дела о банкротстве компании.
Прокуратура Башкирии, которая решила вступить в дело «с целью обеспечения законности и защиты общественных интересов и прав работников», отметила в апелляционной жалобе, что судебный запрет нарушает права более 2,2 тыс. работников ВНЗМ, задолженность по зарплате перед которыми оценивается в 340 млн руб. Около 1,1 млрд руб. предприятие задолжало по налогам и сборам. В июне 2022 года в связи с невыплатой зарплаты было возбуждено уголовное дело, в рамках которого наложен арест на имущество должника на сумму 474,4 млн руб.
ПАО «АК ВНЗМ» зарегистрировано в 2002 году в Уфе, основной совладелец — Халит Бикмухаметов. ВНЗМ — крупнейшая подрядная организация в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ, а также крупнейший налогоплательщик, включено в перечень системообразующих предприятий Башкирии. В прошлом году компания отработала с убытком 2,4 млрд руб. при выручке 6,6 млрд руб. Заявление о признании ВНЗМ банкротом подал предприниматель Николай Михайлов за долг 425,6 тыс. руб.
ВНЗМ в отзыве на апелляционную жалобу просил оставить обеспечительные меры в силе, сообщив, что продолжает вести хозяйственную деятельность, исполняет условия контрактов «и принимает все зависящие от него меры для выправления финансовой ситуации, сохранения среднесписочного штата и своевременной выплаты заработной платы сотрудникам».
Апелляционная инстанция указала, что общая кредиторская задолженность ВНЗМ превышает 8,7 млрд руб., а целью принятия обеспечительных мер является защита прав и интересов не только господина Михайлова, но и других кредиторов, в том числе работников предприятия. Сохранение имущественного комплекса ВНЗМ способствует продолжению его деятельности, выплате зарплаты, отмечено в постановлении.
В ВНЗМ ранее сообщали, что основной причиной финансовых сложностей стала задолженность АО «Роспан интернешнл» (входит в «Роснефть») в размере 5,2 млрд руб. Предприятие взыскивает эту сумму с должника в арбитражном суде.
На прошлой неделе премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что глава и правительство республики заинтересованы в продолжении работы ВНЗМ, в частности, направили ходатайство о предоставлении компании отсрочки по уплате налогов, оказывают содействие в погашении дебиторской задолженности и реструктуризации кредиторской задолженности, получении дополнительного кредитования. Он также поручил министерству строительства и архитектуры Башкирии сформировать для ВНЗМ пул новых объектов на подрядные работы.
Партнер юридической фирмы Intellect, руководитель практики «Банкротство» Ольга Жданова считает постановление апелляции логичным и обоснованным: «В сложившихся обстоятельствах почти наверняка процедура банкротства будет введена, и тогда продажа через приставов будет невозможна, а должна осуществляться через торги в банкротстве».
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель согласен, что арест или запрет реализации имущества повлечет менее серьезные последствия, чем его продажа. «Непонятно, почему именно в данное дело вступил прокурор. Очень похоже, что ведомство больше интересует отмена обеспечительных мер с целью скорейшей реализации имущества должника для возмещения ущерба, причиненного преступлением, по факту которого возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты»,— прокомментировал юрист.
Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что для ВНЗМ наиболее вероятный вариант выхода из кризиса — мировое соглашение в деле о банкротстве: «Продолжение обычной хозяйственной деятельности в ходе несостоятельности окажется под угрозой из-за многочисленных ограничений. На этом фоне успешное участие в закупках маловероятно».