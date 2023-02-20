В Черноземье отменены концерты группы «Мумий Тролль»

В Воронеже, Курске, Орле и еще трех городах отменены концерты тура группы «Мумий Тролль». Об этом сообщили организаторы, заявив, что концерты «не представляется возможным» провести по «не зависящим» от них и группы причинам.

Концерт в Воронеже был анонсирован на 12 марта, в Курске — на 13-е, в Орле — на 14-е. Организаторы заявили, что вернут деньги за билеты «в установленные сроки».

Группа «Мумий Тролль» и ее основатель Илья Лагутенко в марте 2022 года объявляли о прекращении концертов и выступали с критикой спецоперации ВС РФ на Украине. «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…" Мир нужен немедленно»,— было сказано в опубликованном заявлении коллектива.

Фотогалерея Как группа выступала в Воронеже в 2019 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа «Мумий тролль» не играла в Воронеже с 2013 года. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шоу началось с проекции на занавесе кабуки, который сбросили после выхода артистов. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Фронтмен Илья Лагутенко открыл концерт песней «Летающая тарелка» с последнего альбома. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Барабанщик группы «Мумий тролль» Олега Пунгин. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Продолжил господин Лагутенко «Всецело всем» из первого альбома группы «Морская»… Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова … а также другими хитами «Морской» и другого альбома 20-летней давности «Икра». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Участник группы «Мумий тролль» на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Господин Лагутенко напомнил зрителям: «Один из самых первых концертов группы "Мумий Тролль" был в Воронеже. Я даже помню число — это был мой день рождения (16 октября.— “Ъ-Черноземье”). А сегодня день рождения у нашего звукооператора. Так что мы тут только по юбилейным датам». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Концерт посетили более 2 тыс. зрителей. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа сыграла «Ответственного за романтику», «Невесту», «Владивосток 2000». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа играла около двух часов. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Концерт группы «Мумий тролль» в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В программу вошли хиты из первых альбомов команды и последние песни. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Завершил концерт господин Лагутенко песнями «Это по любви», «Дельфины» и «Жимолость». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Музыкант Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа продолжит тур «Морская — Северозапад» весной еще в семи российских городах. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 18 Группа «Мумий тролль» не играла в Воронеже с 2013 года. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Шоу началось с проекции на занавесе кабуки, который сбросили после выхода артистов. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Фронтмен Илья Лагутенко открыл концерт песней «Летающая тарелка» с последнего альбома. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Барабанщик группы «Мумий тролль» Олега Пунгин. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Продолжил господин Лагутенко «Всецело всем» из первого альбома группы «Морская»… Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова … а также другими хитами «Морской» и другого альбома 20-летней давности «Икра». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Участник группы «Мумий тролль» на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Господин Лагутенко напомнил зрителям: «Один из самых первых концертов группы "Мумий Тролль" был в Воронеже. Я даже помню число — это был мой день рождения (16 октября.— “Ъ-Черноземье”). А сегодня день рождения у нашего звукооператора. Так что мы тут только по юбилейным датам». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Концерт посетили более 2 тыс. зрителей. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа сыграла «Ответственного за романтику», «Невесту», «Владивосток 2000». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа играла около двух часов. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Концерт группы «Мумий тролль» в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В программу вошли хиты из первых альбомов команды и последние песни. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Завершил концерт господин Лагутенко песнями «Это по любви», «Дельфины» и «Жимолость». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Музыкант Илья Лагутенко на концерте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Группа продолжит тур «Морская — Северозапад» весной еще в семи российских городах. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Смотреть

Сергей Калашников

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