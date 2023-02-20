В Черноземье отменены концерты группы «Мумий Тролль»

В Воронеже, Курске, Орле и еще трех городах отменены концерты тура группы «Мумий Тролль». Об этом сообщили организаторы, заявив, что концерты «не представляется возможным» провести по «не зависящим» от них и группы причинам.
Концерт в Воронеже был анонсирован на 12 марта, в Курске — на 13-е, в Орле — на 14-е. Организаторы заявили, что вернут деньги за билеты «в установленные сроки».
Группа «Мумий Тролль» и ее основатель Илья Лагутенко в марте 2022 года объявляли о прекращении концертов и выступали с критикой спецоперации ВС РФ на Украине. «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…" Мир нужен немедленно»,— было сказано в опубликованном заявлении коллектива.