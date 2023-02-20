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В Черноземье отменены концерты группы «Мумий Тролль»

В Воронеже, Курске, Орле и еще трех городах отменены концерты тура группы «Мумий Тролль». Об этом сообщили организаторы, заявив, что концерты «не представляется возможным» провести по «не зависящим» от них и группы причинам.

Концерт в Воронеже был анонсирован на 12 марта, в Курске — на 13-е, в Орле — на 14-е. Организаторы заявили, что вернут деньги за билеты «в установленные сроки».

Группа «Мумий Тролль» и ее основатель Илья Лагутенко в марте 2022 года объявляли о прекращении концертов и выступали с критикой спецоперации ВС РФ на Украине. «Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…" Мир нужен немедленно»,— было сказано в опубликованном заявлении коллектива.

Фотогалерея

Как группа выступала в Воронеже в 2019 году

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Группа «Мумий тролль» не играла в Воронеже с 2013 года.

Группа «Мумий тролль» не играла в Воронеже с 2013 года.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шоу началось с проекции на занавесе кабуки, который сбросили после выхода артистов.

Шоу началось с проекции на занавесе кабуки, который сбросили после выхода артистов.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Фронтмен Илья Лагутенко открыл концерт песней «Летающая тарелка» с последнего альбома.

Фронтмен Илья Лагутенко открыл концерт песней «Летающая тарелка» с последнего альбома.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Барабанщик группы «Мумий тролль» Олега Пунгин.

Барабанщик группы «Мумий тролль» Олега Пунгин.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Продолжил господин Лагутенко «Всецело всем» из первого альбома группы «Морская»…

Продолжил господин Лагутенко «Всецело всем» из первого альбома группы «Морская»…

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

… а также другими хитами «Морской» и другого альбома 20-летней давности «Икра».

… а также другими хитами «Морской» и другого альбома 20-летней давности «Икра».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Участник группы «Мумий тролль» на концерте в Воронеже.

Участник группы «Мумий тролль» на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Господин Лагутенко напомнил зрителям: «Один из самых первых концертов группы &quot;Мумий Тролль&quot; был в Воронеже. Я даже помню число — это был мой день рождения (16 октября.— “Ъ-Черноземье”). А сегодня день рождения у нашего звукооператора. Так что мы тут только по юбилейным датам».

Господин Лагутенко напомнил зрителям: «Один из самых первых концертов группы "Мумий Тролль" был в Воронеже. Я даже помню число — это был мой день рождения (16 октября.— “Ъ-Черноземье”). А сегодня день рождения у нашего звукооператора. Так что мы тут только по юбилейным датам».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Концерт посетили более 2 тыс. зрителей.

Концерт посетили более 2 тыс. зрителей.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа сыграла «Ответственного за романтику», «Невесту», «Владивосток 2000».

Группа сыграла «Ответственного за романтику», «Невесту», «Владивосток 2000».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа играла около двух часов.

Группа играла около двух часов.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Концерт группы «Мумий тролль» в Воронеже.

Концерт группы «Мумий тролль» в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В программу вошли хиты из первых альбомов команды и последние песни.

В программу вошли хиты из первых альбомов команды и последние песни.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Завершил концерт господин Лагутенко песнями «Это по любви», «Дельфины» и «Жимолость».

Завершил концерт господин Лагутенко песнями «Это по любви», «Дельфины» и «Жимолость».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Музыкант Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Музыкант Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа продолжит тур «Морская — Северозапад» весной еще в семи российских городах.

Группа продолжит тур «Морская — Северозапад» весной еще в семи российских городах.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Группа «Мумий тролль» не играла в Воронеже с 2013 года.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Шоу началось с проекции на занавесе кабуки, который сбросили после выхода артистов.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Фронтмен Илья Лагутенко открыл концерт песней «Летающая тарелка» с последнего альбома.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Барабанщик группы «Мумий тролль» Олега Пунгин.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Продолжил господин Лагутенко «Всецело всем» из первого альбома группы «Морская»…

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

… а также другими хитами «Морской» и другого альбома 20-летней давности «Икра».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Участник группы «Мумий тролль» на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Господин Лагутенко напомнил зрителям: «Один из самых первых концертов группы "Мумий Тролль" был в Воронеже. Я даже помню число — это был мой день рождения (16 октября.— “Ъ-Черноземье”). А сегодня день рождения у нашего звукооператора. Так что мы тут только по юбилейным датам».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Концерт посетили более 2 тыс. зрителей.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа сыграла «Ответственного за романтику», «Невесту», «Владивосток 2000».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа играла около двух часов.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Концерт группы «Мумий тролль» в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В программу вошли хиты из первых альбомов команды и последние песни.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Завершил концерт господин Лагутенко песнями «Это по любви», «Дельфины» и «Жимолость».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Музыкант Илья Лагутенко на концерте в Воронеже.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Группа продолжит тур «Морская — Северозапад» весной еще в семи российских городах.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Сергей Калашников

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