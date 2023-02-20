Билеты на поезда из Крыма и Кубани в Москву весной будут продавать за 45 суток до выезда

Билеты на поезда из некоторых городов Краснодарского края и Крыма в мае 2023 года начнут продавать за 45 суток до отправления. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Меры связаны с масштабными ремонтными работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Глубина продажи билетов изменится с 17 мая.

«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа»,— говорится в сообщении.

По данным РЖД, изменения носят временный характер. В частности, глубина продажи билетов сократится на поезда, следующие по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Новороссийск, Ейск, Анапу, Керчь, Феодосию и другие города.

Анастасия Донскова

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