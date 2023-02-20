МЧС предупредило о снегопадах, грозах и гололеде на Кубани 21 февраля

В Краснодарском крае 21 февраля местами ожидаются сильные снегопады, грозы, шквалистое усиление ветра и гололед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Усиление ветра достигнет 20–25 метров в секунду, местами 25–29 м/с. В отдельных районах пройдет очень сильный снег. В ведомстве предупредили о возможном налипании снега на провода и деревья. Температура воздуха ночью составит от 1 до -4 градусов, днем — от 2 до 7 градусов. Ночью в горах температура воздуха опустится до -10 градусов.

В Краснодаре облачно с прояснениями. Утром и днем возможны дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный, до 12 м/с с порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от 5 до 7 градусов.

Анастасия Донскова

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