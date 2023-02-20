Полиция проверит обстоятельства обезглавливания собаки в Краснодаре

В Краснодаре проведут проверку по факту обнаружения обезглавленного трупа собаки на улице Симферопольской. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД города.

Фото: соцсети

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение.

«В случае подтверждения умышленности данных действий, будут установлены причастные лица»,— говорится в сообщении.

По данным Краснодарского отделения «Альянса защитников животных», фото обезглавленной собаки с граффити на спине появилось накануне в чате 6-го класса. По версии зоозащитников, якобы один из учеников сделал надпись баллончиком на трупе собаки и сообщил об этом одноклассникам.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram