После гибели женщины от падения дерева возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как сообщает сайт управления, оно возбуждено после гибели сотрудницы муниципального учреждения после падения дерева. 10 февраля 2023 года сотрудниками учреждения выполнялись работы по спиливанию сухостойных деревьев вдоль проезжей части улиц в поселке Полазна Добрянского городского округа. «Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. В тот же день от полученной травмы женщина скончалась в медицинском учреждении»,— говорится в пресс-релизе СУ.

Следствием допрашиваются свидетели, изъяты документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.