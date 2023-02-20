В Сочи суд взыскал с директора ООО «Дорпромстрой» 10 млн руб. за незаконную добычу гравия в русле реки

Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с директора ООО «Дорпромстрой» Азамата Хагура 10,8 млн руб. в виде компенсации экологического ущерба, причиненного незаконной добычей гравия в русле реки Аше. Судебный акт опубликован на сайте суда.

Как следует из судебного решения, в мае 2022 года директор ООО «Дорпромстрой» Азамат Хагур был признан виновным в незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ) и приговорен к выплате штрафа в сумме 300 тыс. руб. Суд установил, что предприниматель занимался добычей песчано-гравийной смеси из русла реки Аше, не имея разрешения на пользование водным объектом и лицензии на разработку месторождения полезных ископаемых. Всего предприятием «Дорпромстрой» было изъято из русла реки 412 т песчано-гравийной смеси, следствие оценило нанесенный РФ ущерб в сумме 10,8 млн руб. Господин Хагур согласился с предъявленным обвинением, уголовное дело слушалось в особом порядке. Объем нанесенного ущерба осужденный посчитал завышенным, попросив снизить сумму взыскания до 2,5 млн руб., однако суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал заявленный ущерб в полном объеме.

Решение Лазаревского районного суда о взыскании ущерба окружающей среде не вступило в силу, Азамат Хагур подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд.

Анна Перова, Краснодар