«Дело постепенно идет к развязке»

США поддержат Украину столько, сколько нужно. Так Белый дом прокомментировал неожиданный визит в Киев американского лидера Джо Байдена. Президент Соединенных Штатов встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они прошлись по улицам украинской столицы под сигнал воздушной тревоги. Вашингтон обещает дальнейшую военную помощь и новый пакет антироссийских санкций. В Москве заявляют, что данное действо ни на что не повлияет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США умышленно пошли на такой шаг перед посланием президента России Федеральному собранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С утра Киев встал в пробках. Причина не называлась. С одной стороны, все случилось неожиданно. С другой, изначально было понятно, что нечто подобное готовится. Мюнхенская конференция по безопасности стала, по сути, разминкой, а настоящее действо планировалось в Польше. Там Джо Байден еще скажет основную речь.

При этом без посещения Владимира Зеленского — то есть главного героя в Киеве — эффект, конечно же, не тот. Как обсуждать Украину без Украины? Более того, вполне логично сделать ход до оглашения послания президента России Федеральному собранию и затем, получив реакцию, ответить на нее в Варшаве.

Иными словами, это лишь начало большой политической партии, финал которой пока что неочевиден. Как бы то ни было, Джо Байден и Владимир Зеленский под звуки сирены воздушной тревоги прошлись по улицам украинской столицы, почтили память «небесной сотни» — погибших на Майдане. Затем глава Белого дома сказал то, что должен был сказать: впереди тяжелые дни, но западный мир вместе с Украиной, он будет и дальше оказывать военную поддержку столько, сколько нужно, а также вводить новые антироссийские санкции.

Президент США Джо Байден: Той темной ночью мир готовился к падению Киева или даже к концу Украины. Но Киев выстоял, и Украина выстояла, и демократия, и США, и весь мир остаются с вами. Впереди тяжелые дни, недели и годы, но цель России — стереть Украину с карты мира с помощью военного похода Путина — проваливается.

Естественный вопрос: чем ответит Кремль? Гадать, что скажет Владимир Путин в послании, не имеет никакого смысла. Скорее всего, есть несколько вариантов, и какой будет выбран, решится в последний момент. На сегодняшний день известно, что на фоне визита господина Байдена пошли сообщения, что, мол, Белый дом по секретному каналу связи запросил у Москвы гарантии безопасности, и они были предоставлены.

Смысл такой — все в наших руках, и мы великодушно согласились. Мол, именно от нас зависит многое, если не все, и это повод для язвительных замечаний. Хотя трудно себе представить, какими последствиями чревата даже попытка удара по президенту США и его сопровождающим. И второй аспект: вместе с Джо Байденом на Украину прибыл и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, автор полумифической мирной формулы своего имени. Однако он провел переговоры — о чем, неизвестно, но можно предположить, что обсуждались разные выходы из ситуации, в том числе и мирные.

И еще один тезис, который сейчас активно обсуждается: США и весь коллективный Запад очень хотят завершить конфликт в нынешнем году. И действовать они намерены максимально жестко. Впрочем, и компромиссы также допустимы. Свое слово должен сказать еще и Китай — он тоже готовит послание миру. Так что мы видим, выражаясь официальным языком, активизацию международных усилий по многим направлениям. Даже можно сказать, что дело постепенно идет к развязке. По этой причине цена любой ошибки возрастает кратно, и каждый промах может слишком дорого обойтись.

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