В Ростовской области объявлен набор сотрудников в органы МВД новых регионов РФ

ГУ МВД Ростовской области уведомило о возможности службы в территориальных органах вновь присоединенных субъектов России. Соответствующее объявление размещено на сайте ведомства.

На службу приглашают как бывших сотрудников правоохранительных органов, так и действующих. Предельный возраст зависит от должности: для полковника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции – 60 лет; для майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции – 55 лет; для иных званий — 50 лет.

Профессиональный психологический отбор не проводится (исключение — должность главы территориального органа). Испытания и личные поручительства также не нужны. Годность к службе определяется в ходе медицинской проверки.

Анастасия Назарова