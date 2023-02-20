В Петербурге простились с пожарными, погибшими в зоне СВО как добровольцы

В Санкт-Петербурге на территории пожарной части №21 прошла церемония прощания с погибшими в боевых действиях в Украине пожарными Андреем Раховым (позывной «Огнеборец») и Андреем Ковалишиным. Оба участвовали в СВО как добровольцы в составе батальона «Восток». О гибели Рахова стало известно 14 февраля.

Как сообщает «Фонтанка», в последний путь погибших проводили под звуки пожарных сирен. Присутствовавший на церемонии представитель Смольного выразил соболезнования близким и друзьям пожарных.

Обоих похоронили на Серафимовском кладбище.

Андрей Рахов при жизни вел блог о своей работе пожарным, также он был активным фанатом ФК «Зенит» и читал рэп.

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