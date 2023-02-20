США проследят за санкциями

Новый санкционный пакет США затронет не только Россию, но и третьи страны, поддерживающие Москву. Как уточняет Bloomberg, Вашингтон хочет сосредоточиться на предотвращении обхода своих запретов. Конкретные государства, которые могут попасть под ограничения, не называются, но уже есть реакция Анкары. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не допустит обхода рестрикций через республику. Закрыть лазейки для этого намерен и Брюссель, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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При этом у американцев уже есть опыт в поиске стран и отдельных компаний, которые сотрудничают с подсанкционным государством. Вероятно, Запад будет действовать таким же образом и теперь, полагает кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права МГИМО Илья Рачков: «Я думаю, здесь США будут действовать, как в ситуации с Ираном. Было много посредников из Турции, ОАЭ, которые продавали туда какие-то американские товары, декларируя, что продукция поступает в Анкару и там остается.

Было несколько показательных случаев, когда власти Штатов отслеживали такие поставки и потом наказывали посредников. Устраивали показательную порку, так сказать. Оспорить санкции США можно только в местных судах, хотя это не так просто. В основном их подход таков, что исполнительная власть лучше знает, как ей строить внешнюю политику, и суды в это не вмешиваются. Они помогают, только если были какие-то серьезные процедурные нарушения при введении ограничений или не было обоснования их наложения.

Соответствующие санкции будут касаться не конкретной страны, например, Китая, Ирана или Турции, а физических или юридических лиц, участвующих в тех или иных поставках. В этой связи как таковые государства не смогут ничего сделать, поскольку преследованию будут подвергаться компании. Такие шаги вряд ли отвернут какие-то страны от России. Всегда найдутся люди, готовые рискнуть дальнейшими шансами, чтобы заключить сделку с РФ, потому что она представляется им выгодной. США будут отслеживать тех, до кого могут дотянуться, но это не значит, что они попытаются покарать всех и каждого».

Главная цель США и Европы — оборонный и энергетический секторы России, а также финансовые институты, пишет Bloomberg. Несколько недель назад Вашингтон напрямую предупредил несколько стран — Турцию, Арабские Эмираты и Оман — о рисках потери доступа к американскому рынку, если они будут пренебрегать антироссийскими санкциями. Не исключено, что банкиры этих государств предпочтут отказаться от сотрудничества с Москвой, полагает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Раз в два-три месяца один из заместителей министра финансов США отправляется в турне в страны, которые, по мнению Штатов, занимаются обходом санкций. В последние дни января в такой вояж отправился Брайан Нельсон — глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом. То есть как раз в его ведении находятся финансово-экономические ограничения. Он был в ОАЭ, где собрал всю элиту. После Нельсон поехал в Турцию, где общался с бизнесом.

Самой главной частью визита была встреча с Ассоциацией турецких банков, на которой он пригрозил местным кредитным организациям жесткими последствиями за содействие российским лицам в нарушении режима санкций. Никакой банк не хочет потерять доступ к корреспондентским отношениям с долларом, поэтому он задумается, стоит ли ему продолжать определенные отношения с контрагентами из РФ или проводить их операции. Каждая организация будет самостоятельно оценивать новые риски».

Кроме того, Евросоюз намерен вынудить банки отчитываться о находящихся у них и попавших под санкции российских активах. Другие предложения по ограничительным мерам касаются иранских компаний, в том числе поставщиков беспилотников и другой военной продукции. В целом ЕС уже принял все основные санкции против России — «остается не так много вещей», которые еще можно сделать, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ожидается, что новые пакеты санкций вступят в силу 24 февраля — в годовщину начала боевых действий на Украине.

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Светлана Белова