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Мобилизованные из Ярославской области погибли в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погибли мобилизованные из Ярославской области 39-летний Виктор Докторов и 43-летний Николай Мотин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Виктор Докторов был командиром мотострелкового отделения и награжден посмертно Орденом «Мужества». У Николая Мотина, являвшегося рядовым, остались мать, супруга и дочь.

«Прощание с ярославцами, погибшими при исполнении воинского долга во время проведения специальной операции, пройдет в Ярославле в храме Святого Леонтия Ростовского. Во вторник, 21 февраля, состоятся траурные мероприятия в память о Николае Мотине. В среду, 22 февраля, пройдет прощание с Виктором Докторовым»,— говорится в сообщении правительства.

Семьи военнослужащих получат материальные выплаты в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Алла Чижова

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