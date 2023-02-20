В библиотеке в Крыму обнаружили запрещенную украинскую литературу

В библиотеке Советского района Крыма обнаружили книги лидеров запрещенных в РФ украинских националистических движений. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.

Литературу обнаружил председатель комитета по охране культурного наследия крымского парламента Николай Волков в ходе визита.

«По итогам поездки среди прочего буду рекомендовать министерству культуры Республики Крым отработать вопрос об изъятии книг из библиотек Республики Крым украинского периода, авторами которых являются участники таких организаций, как ОУН, УНА-УНСО, УПА, РУХ (запрещенные в РФ организации)»,— отметил господин Волков.

Министерству культуры Крыма рекомендовано провести ревизию библиотечных фондов в районах полуострова.

Анастасия Донскова

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