В отношении анапского застройщика «Еврострой» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края признал требования ООО «Производственная компания» о признании ООО «Еврострой» несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Соответствующее определение суда размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма долга составляет 4,8 млн руб. Временным управляющим утверждена Руслана Хасанова. Должник должен предоставить временному управляющему перечень имущества, а также бухгалтерские документы, отражающие экономическую деятельность компании за три года до введения наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Еврострой» зарегистрировано в 2004 году в Анапе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 13 млн руб., финансовые данные не опубликованы. Компания прекратила деятельность в 2020 году из-за недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев в феврале 2013 года был осужден по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По решению суда виновному тогда назначили два года домашнего ареста. В 2016 году Пшимаф Бжецев погиб в результате ДТП.

В январе 2023 года четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения решение городского суда Анапы о сносе трех многоквартирных домов по улице Парковая, 60. Речь идет о недостроенных домах (два, восемь и девять этажей), которые начало строить ООО «Еврострой» еще в 2006 году. Анапский городской суд постановил демонтировать долгострои в феврале 2022 года, инициатором иска стала мэрия курорта.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Снести нельзя достроить».

Тат Гаспарян

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