Губернатор Дрозденко поручил водить чиновников Ленобласти в СИЗО на «экскурсии»

В Ленинградской области по поручению губернатор Александра Дрозденко будут организовываться «ознакомительные экскурсии» в местные СИЗО для профилактики коррупции. Соответствующее поручение глава региона дал в понедельник, 20 февраля, на совещании с правительством региона.

«В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов»,— цитирует пресс-служба ленинградского правительства господина Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что устраивающиеся на работу в органы власти люди должны знать, что в них «неприкасаемых нет», а каждый должен «понимать меру ответственности».

Поручение господина Дрозденко дано на фоне нескольких коррупционных скандалов, разгоревшихся в Ленобласти за первые два месяца 2023 года. Так, в феврале в СИЗО был отправлен экс-зампред строительного комитета Ленобласти Сергей Шалыгин по делу о даче взятки, вместе с ним под стражу по тому же делу отправили местного бизнесмена, главу ООО «СК "Юнит"» Алексея Боброва. Ранее, в январе, был арестован бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере еще в 2014-2015 годах.

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