В Абинске реконструируют набережную в 2023 году

В 2023 году в Абинске пройдет реконструкция части набережной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На обновленной территории обустроят беседки, парковки, смотровые площадки, выполнят монтаж системы освещения и проведут озеленение.

«Площадь благоустройства составит свыше 78 тысяч квадратных метров. Проект реконструкции береговой линии масштабный, поэтому состоит из нескольких этапов», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслва Шапошник.

Обновление части набережной реки Абин запланировано на первый этап работ, который завершится уже в текущем году. Комплексное обновление территории полностью будет окончено в 2026 году. По итогам работ на набережной Абинска появится скейт-площадка, зоны занятия спортом, площадка для проведения культурных мероприятий и другие объекты.

Анастасия Донскова

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