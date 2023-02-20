Житель Курской области ответит в суде за кражу из пострадавшего от обстрела дома

В Глушковский райсуд Курской области поступило уголовное дело против 68-летнего местного жителя Ивана Быкова, обвиняемого в краже из дома в поселке Теткино, который пострадал от обстрелов со стороны Украины (п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, до пять лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, судебное заседание по делу назначено на 1 марта. По версии обвинения, 3 ноября прошлого года Иван Быков смог попасть в двухэтажный жилой дом в поселке Теткино, пострадавший от пожара, который начался из-за обстрела со стороны приграничной территории Украины. Он незаконно проник в чужую квартиру на втором этаже, убедившись, что его действия никем не контролируются и пресечены быть не могут. Дверь он открыл с помощью металлической скобы.

Из квартиры мужчина похитил электрический накопительный водонагреватель, газовый настенный котел, микроволновую печь, четыре биметаллических секционных радиатора отопления, принадлежащие хозяйке квартиры. Следствие оценило ущерб на сумму более 31 тыс. руб.

Сергей Толмачев

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