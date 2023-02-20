Уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых в Челябинской области вырос на 5,3%

На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области среди взрослых вырос на 5,3% к предыдущей неделе. Среди школьников 7–14 лет показатель снизился на 7,7%, детей 3-6 лет — на 5,2%, до трех лет — на 2,8%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировали 124,4 случая заражения ОРВИ на 10 тыс. населения, что соответствует показателю в период с 6 по 12 февраля. В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 28,3%, в том числе среди взрослых — на 85,7%, школьников младшего и среднего звена — на 6,7%. Ниже эпидпорога показатель среди детей шести лет и младше.

На 20 февраля полностью закрыты на карантин две школы и 89 классов в 47 школах региона.