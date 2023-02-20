Героям книг Роальда Даля поправили вес, гендер, расу и парики

В детских книгах любимого многими поколениями британского писателя Роальда Даля, выпускаемых издательством Puffin Books, стали пропадать эмоционально окрашенные слова, выражения и даже целые абзацы, существовавшие в оригинале. Вместо них появляются нейтральные, гладкие формулировки, зачастую меняющие смысл текста. Зато появились новые строки с объяснениями написанного. Критики обвинили издательство в «абсурдной цензуре» книг в угоду современным веяниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книги Роальда Даля на прилавке одного из книжных магазинов Нью-Йорка

Фото: Andrew Burton, File / AP Книги Роальда Даля на прилавке одного из книжных магазинов Нью-Йорка

Фото: Andrew Burton, File / AP

Изменения в текстах книг, публикуемых издательством Puffin Books, заметили многочисленные читатели и ценители творчества известного британского писателя Роальда Даля. Заметить их оказалось несложно, поскольку они исчисляются сотнями и местами просто меняют исходный смысл текста, пишет The Daily Telegraph.

Один из героев книги «Чарли и шоколадная фабрика» Август Глуп перестал быть «жирным», а стал «огромным».

Работающие на шоколадной фабрике человечки Умпа-Лумпа из «крошечных» и «низкорослых» стали «маленькими», при этом пропало указание на их принадлежность к мужскому полу.

В книге «Матильда» словосочетание «мальчики и девочки» превратилось в «дети», трое сыновей главного героя сказки «Изумительный мистер Лис» превратились в дочерей, а «черный, кровожадный, похожий на чудовище» трактор из этой же книги потерял в описании слово «черный». Героиня книги «Матильда» теперь читает не Редьярда Киплинга, а Джейн Остин.

Миссис Твит из книги «Семейство Твит» была «уродливой и противной», а стала просто «противной».

Ведьма из книги «Ведьмы» после правки издательства работает не кассиром в супермаркете, а «ведущим ученым». А там, где Роальд Даль изначально объяснял, что ведьмы вообще лысые и поэтому носят парики, в новой версии появилась не принадлежащая автору строка: «Есть много разных причин, по которым женщины носят парики, и ничего такого особенного в этом нет». Где-то пропали слова «черный» и «белый», и герои теперь не могут «побелеть от страха», а только «побледнеть». Где-то исчезли слова «безумный» и «чокнутый», которые использовались с комическим оттенком.

Читатели и критики негодуют. Так, писатель Майкл Шелленбергер назвал происшедшее «тоталитарной цензурой» и призвал литературное сообщество осудить подобные действия.

С критикой выступил и писатель Салман Рушди. По его мнению, за эту «абсурдную цензуру» издательству должно быть стыдно. А глава писательского сообщества PEN America, объединяющего более 7 тыс. авторов, Сьюзан Носсел заявила: «Тем, кто приветствует конкретную редактуру произведений Даля, следует задуматься, что право переписывать книги может быть использовано теми, кто не разделяет их ценностей и понятий о душевной уязвимости».

Само издательство не видит в переписывании ни проблемы, ни вины. Более того, оно заранее предупредило покупателей и читателей, что текст подвергся изменениям. «Слова имеют значение. Прекрасные слова Роальда Даля могут перенести вас в другие миры и познакомить вас с чудесными персонажами. Эта книга была написана много лет назад, и мы регулярно пересматриваем язык, чтобы гарантировать, что им все еще можно восхищаться и сейчас»,— гласит надпись на странице с указанием авторских прав.

По мнению Puffin Books, изменения были «незначительными и тщательно продуманными» и, кроме того, их обсуждали с компанией Roald Dahl Story, владеющей правами на издание книг Роальда Даля.

Работу по замене слов взяла на себя организация Inclusive Minds, которая специализируется на адаптации детской литературы с целью сделать ее более понятной и инклюзивной.

Деятельность этой организации всегда была окружена массой противоречий и скандалов. По словам одного из их критиков, британского журналиста Дэниела Гринфилда, их страсть — уничтожать труд других людей. «Не могу дождаться, когда Inclisive Minds возьмутся за “1984” Джорджа Оруэлла на предмет пересмотра языка и добавления большей инклюзивности. “Большой Брат” там сможет стать “Большой Сестрой”»,— заметил он.

Алена Миклашевская