Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Героям книг Роальда Даля поправили вес, гендер, расу и парики

Издательство Puffin Books обвинили в цензуре книг популярного детского автора

В детских книгах любимого многими поколениями британского писателя Роальда Даля, выпускаемых издательством Puffin Books, стали пропадать эмоционально окрашенные слова, выражения и даже целые абзацы, существовавшие в оригинале. Вместо них появляются нейтральные, гладкие формулировки, зачастую меняющие смысл текста. Зато появились новые строки с объяснениями написанного. Критики обвинили издательство в «абсурдной цензуре» книг в угоду современным веяниям.

Книги Роальда Даля на прилавке одного из книжных магазинов Нью-Йорка

Книги Роальда Даля на прилавке одного из книжных магазинов Нью-Йорка

Фото: Andrew Burton, File / AP

Книги Роальда Даля на прилавке одного из книжных магазинов Нью-Йорка

Фото: Andrew Burton, File / AP

Изменения в текстах книг, публикуемых издательством Puffin Books, заметили многочисленные читатели и ценители творчества известного британского писателя Роальда Даля. Заметить их оказалось несложно, поскольку они исчисляются сотнями и местами просто меняют исходный смысл текста, пишет The Daily Telegraph.

Один из героев книги «Чарли и шоколадная фабрика» Август Глуп перестал быть «жирным», а стал «огромным».

Работающие на шоколадной фабрике человечки Умпа-Лумпа из «крошечных» и «низкорослых» стали «маленькими», при этом пропало указание на их принадлежность к мужскому полу.

В книге «Матильда» словосочетание «мальчики и девочки» превратилось в «дети», трое сыновей главного героя сказки «Изумительный мистер Лис» превратились в дочерей, а «черный, кровожадный, похожий на чудовище» трактор из этой же книги потерял в описании слово «черный». Героиня книги «Матильда» теперь читает не Редьярда Киплинга, а Джейн Остин.

Миссис Твит из книги «Семейство Твит» была «уродливой и противной», а стала просто «противной».

Ведьма из книги «Ведьмы» после правки издательства работает не кассиром в супермаркете, а «ведущим ученым». А там, где Роальд Даль изначально объяснял, что ведьмы вообще лысые и поэтому носят парики, в новой версии появилась не принадлежащая автору строка: «Есть много разных причин, по которым женщины носят парики, и ничего такого особенного в этом нет». Где-то пропали слова «черный» и «белый», и герои теперь не могут «побелеть от страха», а только «побледнеть». Где-то исчезли слова «безумный» и «чокнутый», которые использовались с комическим оттенком.

Читатели и критики негодуют. Так, писатель Майкл Шелленбергер назвал происшедшее «тоталитарной цензурой» и призвал литературное сообщество осудить подобные действия.

С критикой выступил и писатель Салман Рушди. По его мнению, за эту «абсурдную цензуру» издательству должно быть стыдно. А глава писательского сообщества PEN America, объединяющего более 7 тыс. авторов, Сьюзан Носсел заявила: «Тем, кто приветствует конкретную редактуру произведений Даля, следует задуматься, что право переписывать книги может быть использовано теми, кто не разделяет их ценностей и понятий о душевной уязвимости».

Само издательство не видит в переписывании ни проблемы, ни вины. Более того, оно заранее предупредило покупателей и читателей, что текст подвергся изменениям. «Слова имеют значение. Прекрасные слова Роальда Даля могут перенести вас в другие миры и познакомить вас с чудесными персонажами. Эта книга была написана много лет назад, и мы регулярно пересматриваем язык, чтобы гарантировать, что им все еще можно восхищаться и сейчас»,— гласит надпись на странице с указанием авторских прав.

По мнению Puffin Books, изменения были «незначительными и тщательно продуманными» и, кроме того, их обсуждали с компанией Roald Dahl Story, владеющей правами на издание книг Роальда Даля.

Работу по замене слов взяла на себя организация Inclusive Minds, которая специализируется на адаптации детской литературы с целью сделать ее более понятной и инклюзивной.

Российские издатели готовятся пересматривать ассортимент из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Деятельность этой организации всегда была окружена массой противоречий и скандалов. По словам одного из их критиков, британского журналиста Дэниела Гринфилда, их страсть — уничтожать труд других людей. «Не могу дождаться, когда Inclisive Minds возьмутся за “1984” Джорджа Оруэлла на предмет пересмотра языка и добавления большей инклюзивности. “Большой Брат” там сможет стать “Большой Сестрой”»,— заметил он.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...