В Нижнем Новгороде осудили группу мошенников, обманувших сотню человек

Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело 14 участников мошеннической схемы с обманом местных жителей, сообщили в МВД РФ. Подсудимым назначили от трех лет лишения свободы условно до семи лет реального срока в колонии строгого режима.

Следствие доказало, что преступную деятельность в Нижнем Новгороде и родном городе организовал житель Перми. Вместе с 13 сообщниками они арендовали семь офисов, где под видом консультационных услуг обманывали потерпевших. Граждане обращались к ним за помощью в получении дешевых кредитов, с клиентами заключали договоры и требовали половину полученных займов за оказанные услуги.

Потерпевшими по уголовному делу стали 98 человек, сумма ущерба превысила 3,3 млн руб.

Владимир Зубарев