Власти Башкирии готовят к приватизации два госпредприятия

Правительство Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2021-2023 годы, следует из постановления властей от 16 февраля.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации республики,

приватизировать планируется ГУП «Региональные электрические сети» в Нефтекамске и ООО «Центр метрологических исследований «Урал—гео». Перед продажей ГУП изменит статус на АО или ООО, указано в документе.

Стоимость основных средств ГУПа составляет 1,73 млрд руб., а стоимость 100% доли в уставном капитале «Урал-гео» — 40,86 млн руб.

ГУП «Региональные электрические сети», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 1993 года. Компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям. Компания принадлежит республике в лице министерства промышленности. Выручка в 2021 году составляла 684,06 млн руб., убыток — 34,08 млн руб.

ООО «Центр метрологических исследований «Урал—гео» зарегистрировано в марте 2005 года. Центр занимается деятельностью в области метрологии. 100% уставного капитала принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2021 году выручка составила 95,25 млн руб., чистая прибыль — 21,89 млн руб.

Майя Иванова

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