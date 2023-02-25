911 против 112

В нынешнем феврале отмечаются сразу две даты, связанные с телефонами вызова экстренных служб. 55 лет назад, в феврале 1968 года, в США начала функционировать первая телефонная служба спасения «911». 11 февраля с 2009 года ежегодно отмечается как Европейский день экстренного вызова «112».

На сегодняшний день 911 и 112 являются самыми распространенными номерами, набираемыми в экстренных случаях. Первый помимо США действует преимущественно в странах Северной и Латинской Америки, Карибского бассейна. Второй является единым номером для вызова экстренных служб в Евросоюзе, действует в других европейских, ряде азиатских и африканских стран. В России номер «112» также является единым номером вызова служб экстренного реагирования.

Как показывают данные Международного союза электросвязи, практика применения номеров спасения весьма разнообразна. Где-то они являются единственным номером спасения, где-то действуют параллельно с местными номерами служб. В некоторых странах по номеру 112 можно вызвать помощь только с мобильных телефонов. Например, в Австралии, где есть свой основной телефон спасения 000. В ряде стран по номерам 911 или 112 можно вызвать только одну какую-то службу (чаще всего полицию, как в Южной Корее, иногда скорую, как в Бенине). Наконец, есть страны, где в ходу оба номера. В частности, в Армении их можно использовать параллельно; в Иордании 911 основной, а 112 — только для мобильного; в Уганде 112 — для полиции и пожарных, а 911 — для скорых.