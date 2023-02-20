Жителя Глазова осудили за взлом страниц в соцсети и спам-рассылку

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Глазова, которого признали виновным в нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 1 ст. 138 и ч. 2 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, было установлено, что житель Глазова взломал страницы пользователей в соцсети, прочитал личную переписку и разослал спам рекламного характера. За это он получил денежное вознаграждение на банковский счет. Рассылка же повлекла блокирование доступа к страницам пользователей.

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