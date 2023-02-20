На Кубани в январе уровень инфляции составил 11%

Годовая инфляция в Краснодарском крае в январе возросла незначительно и составила 11% (10,98% в декабре 2022 года). Это ниже, чем в целом по ЮФО и России, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

«Главным образом сдерживала инфляцию в регионе умеренная потребительская активность и расширение предложения отдельных непродовольственных товаров. Вместе с тем проинфляционное влияние оказал рост издержек на выращивание тепличных овощей и сокращение поставок импортного лука»,— говорится в сообщении.

По данным регулятора, сильнее всего в регионе подорожали огурцы, помидоры и лук. Рост цен связан с увеличением затрат на производство тепличных овощей из-за повышения тарифов на отопление.

Вместе с тем подешевела гречка и замедлились цены на макароны и хлебобулочные изделия. Это связано с увеличением в 2022 году в целом по стране производства муки и гречневой крупы.

В сегменте непродовольственных товаров в январе на Кубани по сравнению с предыдущим месяцем подешевели телевизоры и смартфоны, замедлился рост цен на новые легковые автомобили и шины для них. Причиной этому стали переориентация компаний на альтернативных поставщиков и сдержанный потребительский спрос.

В связи с ограничением экспортных поставок на внутреннем рынке расширилось предложение нефтепродуктов. Это повлияло на снижение цен на бензин в годовом выражении.

Екатерина Мухамедова

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