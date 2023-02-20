В Челябинске построят IT-парк по проекту Артемия Лебедева

В Центральном районе Челябинске планируют построить технопарк «1736 Квартал создателей». Проект реализует ООО «УК “ФишерГрупп”» совместно с застройщиком «Голос. Девелопмент», сообщают в правительстве региона.

Проект технопарка разработал дизайнер Артемий Лебедев. В состав площадки войдут научно-производственные, социальные и коммерческие объекты, а также подземная парковка.

«Сейчас мы договорились с нашим партнером “Голос. Девелопмент” о застройке одного жилого дома, предполагаемого к строительству в данном квартале, и параллельно будем реализовывать проект IT-парка. При этом основы концепции, заложенные Артемием Лебедевым, и название проекта сохраняются. В этом году планируем завершить проектные работы, после чего будет определена дата начала строительства», — рассказал представитель «ФишерГрупп» Александр Финаев.