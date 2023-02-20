В РФ образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок. Это связано с антироссийскими санкциями ЕС — оболочка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов. О реальной ситуации в мясоперерабатывающей промышленности Краснодарского края и путях решения проблемы с дефицитом оболочки «Ъ-Кубань» рассказала генеральный директор ООО «ММК» Виктория Сербат.



Виктория Сербат

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«Дефицит оболочки для мясной продукции в России имеется, но он некритичен. В первую очередь речь идет о фиброузной и съедобной коллагеновой оболочках. Это вообще дефицитная продукция, и участники рынка уже научены делать определенные запасы. На заводах они сейчас имеются. Производители из Франции и Германии заранее предупреждали, что логистические сроки увеличатся до четырех-пяти месяцев, и участники рынка это учитывали. Свои обязательства европейские партнеры выполняют, сбоев в поставках нет.

Кроме того, каждой оболочке есть альтернатива. Допустим, белковую оболочку сейчас поставляют в Россию несколько заводов из Китая. Она немного отличается от чешской, с которой мы привыкли работать, но я уверена, что постепенно они заместят эту продукцию на достойном уровне. Единственное, мы дольше получаем от них обратную связь, когда тестируем оболочку и говорим, что нужно доработать. Но и это вопрос времени. К тому же мы всегда можем вернуться к бараньей череве и есть колбасу в натуральной оболочке.

Большая часть высокотехнологичного оборудования на заводе произведена в Германии, и поставки продолжаются, сроки — 12 недель. В прошлом году возникали проблемы с поставками определенных запчастей на импортную технику, но участники рынка успешно решают их путем параллельного импорта, а по ряду позиций переходят на отечественные аналоги — альтернатива в России есть. Например, Германия отказала в поставках дросселей, которые распределяют ток. Аналоги делают в Новосибирске. И с этими запчастями техника работает бесперебойно. И таких примеров много.

Мясоперерабатывающий рынок Краснодарского края в условиях санкционного давления на Россию не стагнирует. В прошлом году по отношению к 2021 году он вырос на 3% и достиг 49 тыс. тонн. На Кубани успешно развиваются восемь крупных производств. Несмотря на то, что к локальным производителям у покупателей лояльность выше, серьезную конкуренцию кубанским мясоконсервным комбинатам составляют в первую очередь московские компании и одна ростовская.

По итогам прошлого года Краснодарский край на 13-м месте по объемам производства. В пятерке лидеров — Москва, Владимирская и Московская области, Мордовия и Саратовская область. Москвичи очень давно на рынке, естественно, у них есть налаженные рынки сбыта, они себя чувствуют очень уверенно. В целом кубанские предприятия имеют запас мощности и могли бы производить больше, чем сейчас, однако рынок высококонкурентный. Предположим, выдержанные сыры — сложный продукт, который не все делают, и там конкуренция не такая высокая. А колбасы делают в России многие, соответственно, и конкуренция очень высокая».

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