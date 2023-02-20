«Названия звучат непривычно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, в поддержку какого проекта компания выпустила лимитированные серии «Саванна» и «Баобаб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: montegrappa.com Фото: montegrappa.com

«Саванна» и «Баобаб» — так назвали две новые лимитированные серии ручек в компании Montegrappa. Названия, особенно «Баобаб», для ручек премиум-класса звучат непривычно, но это только сначала. Изделия — результат партнерства с проектом Wild. Этот фонд ставит задачей не только сохранение дикой природы, но и образовательную деятельность в области защиты экологии.

В 2023-м он впервые приобрел земли (731 гектар в колумбийских Андах) и выпустил книгу «Wild: закат саванны» — работу идеологов организации и по совместительству известных исследователей и фотографов National Geographic Хелле и Ури Лёвевильда Гольманов.

В Андах планируют создать заповедник для редких видов. Хелле и Ури хотят привлечь местных и иностранных ученых к его исследованию, а также убедить владельцев окрестных земель присоединиться к коалиции по восстановлению и сохранению биоразнообразия региона. В поддержку проекта и выпущены лимитированные серии ручек Montegrappa. Выполнены шариковые и перьевые изделия из стали и смолы. Стоят они от €450. На сайте компании в продаже появилась и книга «Wild: закат саванны», она продается за €67.