Начались обсуждения проектов благоустройства 20 общественных территорий Самары

Начались общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров Самары. Они были включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает городская администрация.

В январе текущего года в Самаре прошел первый этап отбора общественных территорий. Обсуждались 88 пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото гордумы Ульяновска Фото: фото гордумы Ульяновска

Горожане направили свыше 80 тыс. предложений. В итоге были отобраны 20 территорий.

В списке в числе прочего оказались сквер Экономистов, сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер им. академика Кузнецова, бульвар по ул. Чернореченской, парк «Воронежские озера», бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина, парк Молодежный, сквер Гагарина, Ерик Парк, сквер Калинина и сквер на Хлебной площади.

Георгий Портнов