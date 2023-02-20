Жительницу Стерлитамака приговорили к штрафу за взятку судебному приставу

Стерлитамакский городской суд приговорил местную жительницу к штрафу в 300 тыс. руб. за взятку судебному приставу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она признана виновной в даче взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 48-летней Марии Ахмадовой.

Как было установлено в суде, в производстве судебного пристава находились материалы о взыскании с подруги подсудимой задолженности по кредиту на более 600 тыс. руб. В рамках исполнительного производства на имущество должника был наложен запрет на регистрационные действия. В декабре 2022 года подсудимая предложила приставу 50 тыс. руб. за снятие ограничения. После передачи взятки ее задержали с поличным. Подсудимая признала вину.

Майя Иванова

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