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Волгодонский МЭОК отправил на переработку 1,5 млн кг пластика в 2022 году

В прошлом году на площадке Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса было отобрано 3,5 тыс. т вторсырья, в том числе, 1,5 млн кг пластика, сообщает пресс-служба регионального оператора «Эко-Центр».

Из общей массы отходов для рециклинга пластик составил 44%, бумага — 38%, стекло — 18%. Всего для переработки отбирались 9 полезных фракций.

«Полезное вторсырьё отправлялось на переработку, а не на захоронение», — пояснил руководитель Волгодонского филиала ООО «ЭкоЦентр» Иван Мусихин.

Анастасия Назарова

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