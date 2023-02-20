Chanel анонсируют имя нового амбассадора

Chanel назвали имя нового посла: им стала канадско-угандийская актриса Уитни Пик. 20-летняя девушка будет представлять аромат Coco Mademoiselle, и это первая темнокожая актриса в истории компании, которая стала лицом аромата. До нее послами Coco Mademoiselle были Кейт Мосс и Кира Найтли. Уитни — звезда перезагрузки сериала «Сплетница» и фильма «Фокус-покус 2». В своем заявлении компания назвала актрису «воплощением современной молодежи», добавив, что ее «любопытство, уверенность в себе, отсутствие предубеждений перекликаются с темпераментом молодой Коко Шанель».

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