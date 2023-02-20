Жителя Кетовского округа оштрафовали за оскорбление мобилизованных в соцсети

Кетовский районный суд признал местного жителя виновным в публичной дискредитации действий вооруженных сил РФ. Ему назначен административный штраф в 40 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Как установил суд, 25 ноября прошлого года житель Кетовского округа разместил на странице одного из сообществ в «ВКонтакте» оскорбительный комментарий с критикой действий мобилизованных граждан. В отношении пользователя соцсети возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ.

Штраф не вступил в законную силу.