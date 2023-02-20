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Беглов назначил Андрея Кононова главой Кронштадтского района Петербурга

На должность главы администрации Кронштадтского района Санкт Петербурга назначен Андрей Кононов, занимавший пост временно исполняющего обязанности руководителя местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решение о назначении принято губернатором Александром Бегловым на совещании с членами городского правительства я понедельник, 20 февраля.

В октябре 2022 года возглавлявший Кронштадтский район Олег Довганюк перешел на работу в городской комитет по труду и занятости населения. Тогда же район временно возглавил Андрей Кононов. В местных органах власти господин Кононов трудится с 2007 года.

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