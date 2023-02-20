В Саратове супружескую пару осудили за убийство пенсионерки в 2014 году ради машины и пенсии

В Саратове супружеская пара осуждена за убийство 75-летней женщины в 2014 году и краже ее имущества. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры, облсуда и СУ СК.

Установлено, что 4 сентября 2014 года мужчина избил пожилую женщину, в квартире которой они вместе с женой проживали в связи с тем, что суд признал их членами семьи. От полученных травм женщина скончалась. После этого злоумышленник погрузил ее в автомобиль, вывез на территорию за Новым елшанским кладбищем и закопал.

С начала сентября 2014 по 26 декабря 2016 года супруги похитили имущество потерпевшей - автомобиль «Лада Калина» и денежные средства на общую сумму свыше 295 тыс. руб., а также снимали средства с ее банковской карты, которые начислялись в качестве страховых и пенсионных выплат (480 тыс. руб.).

Все это время горожанка числилась без вести пропавшей. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело, которое долгое время оставалось нераскрытым. Однако следователи обратили внимание, что картой погибшей кто-то пользуется. Подозрение пало на 58-летнего мужчину, проживающего в квартире пропавшей. Он дал признательные показания и указал место, где захоронил тело женщины.

В судебном заседании мужчина вину в убийстве отрицал, утверждая, что потерпевшая умерла от падения с лестницы при входе в подъезд дома, а он, испугавшись, вывез ее тело и закопал. Его супруга пыталась убедить суд в непричастности к хищению имущества погибшей.

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, его супругу – к трем годам лишения свободы, с заменой этого наказания на принудительные работы на тот же срок.

Марина Ковалева